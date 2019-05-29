"صراع العروش": "جون سنو" يخضع للعلاج النفسي بعد انتهاء المسلسل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح وكيل أعمال الممثل كيت هارينغتون، بطل مسلسل "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز)، الذي قام بشخصية جون سنو، أن الممثل الشاب يخضع لعلاج، بعد أن انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة "إتش بي أو".

وقال وكيل أعمال الممثل، في بيان، يوم الثلاثاء "قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية".

وقد كان هارينجتون (32 عاما) ممثلًا غير معروف، ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع، الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

ولم يذكر البيان تفاصيل المسألة الصحية والعلاج، لكن تقريرا في صحيفة "نيويورك بوست" ذكر أن هارينغتون تأثر بشدة بعد انتهاء المسلسل، ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

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وتابع التقرير أن هارينغتون سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة، قبل عدة أسابيع، من انتهاء المسلسل الخيالي الذي يعود للعصور الوسطى، يوم 19 أيار/ مايو.

وقد تابع الحلقة الأخير من "غيم أوف ثرونز" 19.3 مليون مشاهد، داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي لشبكة "إتش بي أو".

وصرّح هارينغتون، والذي تزوج من زميلته في بطولة المسلسل، روز ليزلي، في العام 2018، لمجلة "فارايتي" في وقت سابق من هذا العام، أنه وجد صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة، والهالة الجماهيرية اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر "المخيف".