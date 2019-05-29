انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تعلن عن ممثلها في قمم مكة الثلاث والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 08:51 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيمثل قطر في قمة مكة.

وقالت لولوة الخاطر المتحدثة باسم الوزارة في تغريدة لها على "تويتر"، مساء الأربعاء، إن دولة قطر التي لم تغب عن المشاركة الفاعلة عربياً وإسلامياً ودولياً "تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية"، مشيرة إلى أنه سيحضر رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث.

وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري في القمم الثلاث، يصبح المسؤول القطري الأرفع الذي يزور السعودية خلال سنوات الأزمة التي بدأت في يونيو 2017.

وتنطلق غداً الخميس فعاليات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الطارئة، والتي تنعقد تزامناً مع اقتراب الأزمة الخليجية من دخول عامها الثالث.

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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل المشاركة في القمة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، الأحد الماضي، أن الشيخ تميم تلقى رسالة خطية من الملك سلمان للمشاركة في القمة.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي أن الرسالة وصلت عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلاله زيارته إلى الدوحة.

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.