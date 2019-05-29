بالصورة.. العلم العراقي يزين مدرجات ملعب نهائي الدوري الأوروبي

رياضة 2019-05-29 | 20:07 4,570 مشاهدة تنشر الخليج 365، صورة للعلم العراقي في مدرجات جماهير آرسنال قبل مواجهة تشيلسي بنهائي الدوري الأوروبي. وسيستضيف الملعب الأولمبي في باكو، مساء اليوم الاربعاء، المباراة النهائية للدوري الاوربي.

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