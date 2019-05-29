الخامنئي: ايران لن تتفاوض على قدراته العسكرية

وقال الخامنئي في كلمة نقلتها قناة "العالم" إن "ما يقصدونه من الدعوة الى التفاوض هو التفاوض مع اميركا إلا اننا قلنا لن نتفاوض معها اذ لا جدوى من التفاوض".
وأضاف أن " إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية".
وأشار الخامنئي، إلى أن "الأميركان يستخدمون الضغط كاستراتيجية والتفاوض تكتيكاً"، مؤكداً أن "سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها وهي ليست عسكرية كما يروجون لها".
وأضاف أن " إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية".
وأشار الخامنئي، إلى أن "الأميركان يستخدمون الضغط كاستراتيجية والتفاوض تكتيكاً"، مؤكداً أن "سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها وهي ليست عسكرية كما يروجون لها".
وأوضح أنه "مما لا شك فيه سنستخدم الضغوط العسكرية أيضاً اذا اقتضى الأمر".
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