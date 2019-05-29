صالح محمد العراقي يصدر بياناً بشأن من يدعي بأن الصدر هو 'الامام المهدي'

وقال العراقي في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "كل من يدعي أن مقتدى محمد الصدر هو الإمام المهدي، فهو كاذب وملعون وظالم للإمام وظالم للسيد الشهيد، وظالم لولده وظالم لنفسه وظالم لمجتمعه".

وأضاف أن "كل متجاهر بتلك الأمور وثابت عليه الجرم والذنب العظيم فلا تتعاملوا معهم لا في شدة ولا رخاء ولا في داخل العراق ولا في خارجه".

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