بوتشيتينو يعلن قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكانت هناك شكوك حول المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي أكد على جاهزيته، وتناقضت تصريحاته مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، لكن في النهاية ظهر ضمن قائمة اللاعبين.

ويغيب هاري كين عن توتنهام منذ مباراة ذهاب دور الثمانية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.



النادي أعلن رسميًا عن القائمة التي اتجهت من لندن إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للاستعداد قبل ثلاثة أيام من النهائي المنتظر.

وفيما يلي قائمة "السبيرز":

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حراسة المرمى: لوريس، فورم، جرازانيجا، ويتمان

الدفاع: تريبير، فيرتونخن، ألديرفيرلد، داني روز، دافيسون سانشيز، كايلي واكر بيترز، فويث، أورييه، دافيز.

وسط: وينكس، لاميلا، وانياما، إيريك داير، سيسوكو، ديلي آلي، إيركسن، مارش، سكيب.

هجوم: سون، كين، لورينتي، مورا.

