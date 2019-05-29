2019-05-29 | 19:31
876 مشاهدة
أعلن المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوتشيتينو، عن قائمة الفريق استعدادًا للقاء السبت المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
ويغيب هاري كين عن توتنهام منذ مباراة ذهاب دور الثمانية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
النادي أعلن رسميًا عن القائمة التي اتجهت من لندن إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للاستعداد قبل ثلاثة أيام من النهائي المنتظر.
وفيما يلي قائمة "السبيرز":
حراسة المرمى: لوريس، فورم، جرازانيجا، ويتمان
الدفاع: تريبير، فيرتونخن، ألديرفيرلد، داني روز، دافيسون سانشيز، كايلي واكر بيترز، فويث، أورييه، دافيز.
وسط: وينكس، لاميلا، وانياما، إيريك داير، سيسوكو، ديلي آلي، إيركسن، مارش، سكيب.
هجوم: سون، كين، لورينتي، مورا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتشيتينو يعلن قائمة توتنهام لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.