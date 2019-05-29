بشكل رسمي.. ويلموتس مدرباً لمنتخب إيران

وسوف يقود ويلموتس المنتخب الإيراني متصدر المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد الفريق للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

وستكون المهمة الأولى للمدرب في المباراتين الوديتين الشهر المقبل أمام كوريا الجنوبية وسوريا.



وخاض ويلموتس 50 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي واعتزل مزاولة كرة القدم عام 2003، وعلى صعيد تدريب المنتخبات، بدأت مسيرته في 2009 كمساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، قبل أن يتولى الإشراف عليه بدءا من العام 2012، وحتى 2016 حين أقيل بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا أمام ويلز.

كما تولى تدريب منتخب ساحل العاج لأشهر خلال العام 2017.

ويخلف ويلموتس البرتغالي كيروش الذي ترك منصبه بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد خسارته أمام اليابان 0-3.



وأمضى كيروش في موقعه ثماني سنوات قاد ايران خلالها إلى كأس العالم مرتين.