شخص يضرم النار في نفسه قرب البيت الأبيض

اضرم شخص النار في نفسه، الاربعاء، قرب البيت الابيض في واشنطن.
وقالت الشرطة الأميركية، إن "شخصا اضرم النار، اليوم الاربعاء، في نفسه بالقرب من البيت الأبيض"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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