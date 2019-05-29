رجل يشعل النار في نفسه قرب البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الأمريكية ،الأربعاء، إن رجلا أشعل النار في نفسه بالقرب من مقر البيت الأبيض.
وذكر مصادر بالشرطة الأمريكية أن الرجل أشعل النار في نفسه في حوالي الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء بالقرب من حديقة البيت الأبيض في واشنطن.
وأضاف المصدر أن رجال الشرطة قاموا على الفور بإطفاء النار المشتعلة في الرجل وتقديم الإسعافات الأولية، وتوالت التحقيقات.
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