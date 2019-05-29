مليشيا الحوثي.. أزمة داخلية عميقة وصراع الأجنحة ينتقل للعلن

تعيش مليشيا الحوثي الانقلابية أزمة داخلية هي الأكبر منذ سنوات، وذلك بفعل اتساع فجوة الخلافات بين قياداتها، وانتقال الصراع بين أجنحتها المختلفة إلى العلن.

وعلى عكس المرات السابقة، لم يستطع الحوثيون مؤخرا السيطرة والتكتم على صراع الأقطاب الذي تفاقم بصورة متسارعة ليشمل قيادات الصف الأول.

صراع تطايرت شظاياه في كل اتجاه، عبر منصات التواصل الاجتماعي وامتدادا إلى القنوات الفضائية ووكالات الأنباء التابعة لهم، التي كانت جميعها مسرحا لتبادل الاتهامات الفاضحة بين جناح يوصف بـ "المتطرف" يقوده مهدي المشاط، وآخر يعرف بأنه "الأشد تطرفاً"، بقيادة محمد علي الحوثي.

اتهامات متبادلة

لكن اللافت أن انفجار صراع الأجنحة داخل مليشيات الحوثي والذي انعكس جليا من خلال الاتهامات المتبادلة تركز بشكل رئيس في مواضيع ذات طابع مادي بحت، تتعلق باحتكار النهب والسرقة والاختلاس والابتزاز، وفقا لخبراء.

وأوضح الناشط الحقوقي اليمني، أبوبكر الأديمي، في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الكثير من اليمنيين يدركون تماما حقيقة هذه المليشيا التي تتغذى على دماء وأموال الشعب، لكن الجيد في الأمر أن مثل هذه الصراعات ستزيل الغشاوة عن أعين البسطاء ممن لايزالون يؤمنون بشعارات الحوثي المخادعة.

وتوقع الأديمي أن تسهم طبيعة الصراع الدائر حاليا بين الأجنحة الحوثية في تشكيل وعي جديد لدى البسطاء المغرر بهم من أتباع الحوثي، تمهيداً لحدوث انتفاضة شعبية عارمة ضد هذه المليشيا التي استباحت دماء وأموال اليمنيين.

وأدى صراع الأجنحة داخل صفوف المليشيات إلى الكشف عن أحد مظاهر الفساد وحجم المليارات التي ينهبها الحوثيون، في الوقت الذي يواصلون فيه حرمان نحو مليون موظف يمني من الحصول على مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاث سنوات.

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وكان سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، قد شن هجوماً عنيفاً في مقابلة تلفزيونية، على القيادي الحوثي البارز، أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة الانقلاب، متهماً إياه بسرقة عشرات المليارات وتسخير مؤسسات وموارد الدولة لمصلحته الشخصية.

ولم يتأخر رد حامد المحسوب على جناح "مهدي المشاط" المدعوم بقوة من زعيم المليشيات، حيث جاء عبر بيادقه الإعلامية الذين شنوا حملة تشهير واسعة ضد السامعي اشتملت على اتهامات بالعمالة والارتزاق وقضايا رشوة وتهريب تحصل من خلالها على مئات الملايين، حسب زعمهم.

ولم تتوقف حملة التشهير عند السامعي فحسب، بل طالت القيادي البارز محمد علي الحوثي، المتهم بسرقة نحو 19 مليار ريال من إيرادات الضرائب وأموال أخرى جناها من ابتزاز بعض رجال الأعمال والبنوك التجارية.

حرب إعلامية

ولاحقاً، وجه القيادي المليشياوي محمد علي الحوثي بوصلة اتهاماته صوب " محمود الجنيد" الذي يشغل منصب نائب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بأخذ مبالغ مالية كبيرة وسيارات كـ"رشى" لتمرير صفقات فساد بمليارات الريالات.

وازدادت نيران تلك الحرب الإعلامية اشتعالا لتصل حد التهديد بنشر تسجيلات جنسية فاضحة للقيادي البارز حسين العماد الذي ظهر مصطفاً مع تيار محمد علي الحوثي.

ودفعت تلك الاصطفافان التي عكست حجم المأزق الذي تعاني منها المليشيات، زعيمها عبدالملك الحوثي إلى التدخل المباشر عبر تسجيل جديد، الإثنين الماضي، حاول من خلاله وضع حد لتلك المعارك الإعلامية بين أجنحة مليشياته المتصارعة.

وبالرغم من أن التسجيل الأخير أظهر زعيم المليشيات كما لو كان منحازا لجناح (المشاط- حامد)، إلا أنه تحاشى الاصطدام المباشر مع محمد علي الحوثي، مكتفياً بتقريع سلطان السامعي الذي قال بأنه لا يملك سوى مواقف كلامية وغير حقيقية في مقابل وصف أحمد حامد بـ"المؤمن الحقيقي".

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر خاصة بوجود مساع كبيرة يبذلها زعيم المليشيات في محاولة لاحتواء هذا الصراع، وذلك من خلال تكليف أشخاص من الدائرة الأكثر قرباً للتواصل مع محمد علي الحوثي ومهدي المشاط وأحمد حامد للسيطرة على الوضع.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد طلب زعيم الحوثيين من حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني التدخل بصفة شخصية وعاجلة لوضع حد لما وصفها بـ"المعارك الكلامية" التي ربما تؤدي إلى عواقب وخيمة على حد زعمه.