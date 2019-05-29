الان تتابع خامنئي يستبعد تفاوض إيران مع أمريكا وخصوصا حول قدراتها العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 8:54 م, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 في حديث الخليج 365-متابعات قال المرشد الأعلي الإيراني، علي خامنئي ،اليوم، الأربعاء إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية. جاء ذلك بعد تلميح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا في حالةرفع العقوبات.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن الزعيم الأعلى قوله “قلنا من

قبل إننا لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي

على ضرر”.

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