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وزير الخارجية التركي يصل جدة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع وزير الخارجية التركي يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، جدة، اليوم، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمحافظة جدة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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