الان تتابع مولر يستقيل بعد انتهاء التحقيقات بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.. وترامب: القضية أغلقت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تقدم المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية باستقالته بعد استكمال التحقيق.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن تصريح المحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في احتمال وجود صلات مع روسيا، لا يأتي بجديد يخصه، معتبرًا أنه آن الأوان لطي هذه الصفحة.
وكتب في تغريدة نشرها بعد دقائق من تصريح مولر: “لا تغيير بشأن تحقيق مولر.. لم تتوفر إثباتات كافية وفي هذه الحالة، في بلادنا، يكون الشخص بريئًا” مضيفًا: “القضية أغلقت.. شكرا”.
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