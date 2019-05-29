محلل سياسي: الأمن العربي مهدد من إيران ولا مجال للحياد

قال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشوري السعودي السابق والمحلل السياسي "إن القمة الخليجية والعربية فرصة كبيرة لتوحيد الصفوف، وتكاتف المخلصين العرب، ومعرفة من يقف مع استقرار المنطقة، ومن ضده".

ووفق ما نقلت عنه صحيفة "العين"، أكد آل زلفة على أنه "لا مجال للحياد إزاء التطورات الحالية والخطيرة، فمن سيقف على الحياد فهو خائن لأمته العربية في هذه الظروف.. الأمن القومي العربي مهدد بشكل كبير من خلال أعداء الأمة العربية سواء إيران أو تركيا".

وشدد آل زلفة على أهمية القمة الخليجية العربية المنعقدة في مكة المكرمة، لمواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة والسافرة للأمة العربية على مدار 40 عاما، مشيرا إلى أن السعودية حذرت العالم بأن إيران تشكل تهديدا لأمن وسلامة المنطقة.

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وكان وزير إيراني سابق أقر بتورط بلاده ضمنيا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفطيتين في السعودية الأسبوع الماضي، بدعوى الرد على سياسة الولايات المتحدة لتصفير صادرات النفط الخام لطهران.

وقال محمد حسيني سياسي متشدد ووزير إرشاد سابق في إيران، في مقطع مصور بثه عبر حسابه على شبكة "انستقرام"، إن "هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية في السعودية كانت نتيجة سعي أمريكا لوضع إيران تحت الحظر النفطي الكامل".

ورفعت إيران مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله بعد أسبوع من توقف طهران رسميا عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، في خرق للقوانين الدولية والاتفاق النووي.