البهى عمرو
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر على إلقاء الجيش الوطنى الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسى".
وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية منذ شهور : "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم خان، وحد تانى استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتانى عاوزينه علشان...
كانت هذه تفاصيل خبر عايزينه عشان نحاسبه.. كيف نجح رجال المخابرات العامة فى تنفيذ تكليف الرئيس بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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