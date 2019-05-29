لجنة تنورين البيئية شكرت الداخلية والبيئة تدخلهما لوقف العمل بمرملة بمحمية غابة أرز تنورين

ثمنت اللجنة البيئية في ​تنورين​ "حراس القمم" "الجهود التي بذلت اليوم من وزارتي الداخلية و​البيئة​، و​بلدية تنورين​ بالتنسيق مع اللجنة، حيث انه فور مباشرة العمل في المرملة المستحدثة ضمن شعاع محمية غابة أرز تنورين في العقارين المملوكين من روبير مخلوطة، تحركت الأجهزة المعنية اليوم وبادرت بالمنع الفوري لكل الأعمال، إضافة إلى صدور وثيقة إحالة من وزيرة الداخلية والبلديات ترفض فيها نقل أي ناتج من الرمول الموجودة في المرملة. كما تحركت ​وزارة البيئة​ سريعا بالتنسيق مع بلدية تنورين، وأغلقت باب التعدي على بيئتنا، ومنعت تسجيل سابقة ضمن شعاع المحمية".

كما ثمنت اللجنة "هذه الجهود، التي ما هي إلا أقل الواجب"، مطالبةً الجهات المعنية بـ"القيام بواجباتها على الدوام للحفاظ على طبيعتنا الخضراء، ولصون هيبة الدولة وشخصيتها المعنوية".