أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ "خفض عجز ​الموازنة​ الى 7.5 بالمئة اتخذ قرارا بها، ولا نريد ان ننتهي بموازنة تخرج من ​مجلس النواب​ فوق الـ 10 بالمئة عجز "، مشيراً الى أنه "يجب ان نكون منسجمين مع واقعنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون : لا نريد أن نخرج من مجلس النواب بموازنة عجزها 10 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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