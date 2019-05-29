شربل: موافقة اسرائيل على شروط لبنان بشان ترسيم الحدود هو انتصار لنا

لفت الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني إلى أن "موافقة ​اسرائيل​ على الشروط ال​لبنان​ية بشان ​ترسيم الحدود​ هو انتصار للدولة اللبنانية والكيان اللبناني"، مشيراً إلى أن "الموافقة الاسرائيلية حصلت بناء على سببين، الاول أن الوضع السياسي في اسرائيل لا يحتمل والثاني هو ان الاسرائيلي يعلم أن اي حفر من دون موافقة لبنان فيه اعتداء على حدودنا وسيضرب وهم متخوفون من ضرب هذه النقطة".

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