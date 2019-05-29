عويدات يستمع غدا الى السفير علي المولى وابراهيم الأمين بقضية التسريبات الدبلوماسية

يستمع قاضي التحقيق الأول في بيروت ​غسان عويدات​ عند العاشرة من صباح غد الى مدير الشؤون العربية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السفير علي المولى ورئيس تحرير ​صحيفة الأخبار​ ​ابراهيم الأمين​، في قضية التسريبات الدبلوماسية.

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