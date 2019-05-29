النشرة: انقلاب سيارة في بلدة بقسطا شرق صيدا ونجاة سائقها بأعجوبة

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع في منطقة الشرحبيل في ​بقسطا​ شمال شرق ​مدينة صيدا​، حيث انقلبت ​سيارة​ من نوع "ميتسوبيشي" سوداء اللون الى جانب الطريق واستقرت على ظهرها.

وعلى الفور حضر الى المكان عناصر شرطة بلدية بقسطا وعملوا على مساعدة السائق الذي نجا بأعجوبة.