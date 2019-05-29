النشرة: انقلاب سيارة في بلدة بقسطا شرق صيدا ونجاة سائقها بأعجوبة

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير مروع في منطقة الشرحبيل في بقسطا شمال شرق مدينة صيدا، حيث انقلبت سيارة من نوع "ميتسوبيشي" سوداء اللون الى جانب الطريق واستقرت على ظهرها.
وعلى الفور حضر الى المكان عناصر شرطة بلدية بقسطا وعملوا على مساعدة السائق الذي نجا بأعجوبة.
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