RT: عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكوم لبغداد والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة

كشف مصدر حكومي عراقي لقناة "روسيا اليوم" عن "السبب الرئيسي لزيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى قطر"، مشيراً إلى أن "زيارة عبد المهدي إلى الدوحة تأتي من أجل توحيد موقفي العراق وقطر في مؤتمر مكة ونزع فتيل أي تصعيد عربي تجاه إيران".
ولفت إلى أن "عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكوم لبغداد والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة وإفهام العرب بضرورة اتخاذ مواقف لا تزيد التشنج الحاصل بين واشنطن وطهران".
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