RT: عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكوم لبغداد والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة

كشف مصدر حكومي عراقي لقناة "​روسيا اليوم​" عن "السبب الرئيسي لزيارة رئيس الحكومة ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​ إلى قطر"، مشيراً إلى أن "زيارة عبد المهدي إلى ​الدوحة​ تأتي من أجل توحيد موقفي العراق وقطر في مؤتمر مكة ونزع فتيل أي تصعيد عربي تجاه ​إيران​".

ولفت إلى أن "عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكوم ل​بغداد​ والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة وإفهام العرب بضرورة اتخاذ مواقف لا تزيد التشنج الحاصل بين ​واشنطن​ وطهران".