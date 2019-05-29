وزير دفاع اميركا: القوات الإضافية ستتمركز في السعودية وقطر

لفت وزير الدفاع الاميركي بالوكالة ​​باتريك شاناهان​ إلى أن "وجودنا العسكري في منطقة ​الخليج​ ردع هجوما كان وشيكا على مواطنينا في ​العراق​ لكن التهديد لا يزال قائما"، مشيراً إلى "اننا لا نرى تغييرا في سلوك ​إيران​ وهي لا تزال تمثل تهديدا كبيرا"، مؤكداً "اننا قادرون على حماية السفن في ​مضيق هرمز​ وتهديدات إيران وأذرعها ضد قواتنا في المنطقة لا تزال قائمة".

وراى ان "الإجراءات العسكرية التي اتخذناها في الخليج ردعت هجمات ضد القوات الأميركية في العراق"، مشيرا الى ان "القوات الإضافية ستتمركز في السعودية وقطر".