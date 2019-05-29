رئيس الوزراء القطري سيشارك بالقمة الخليجية في السعودية

يشارك رئيس الوزراء القطري في القمة التي تعقد الخميس في السعودية لبحث التوترات بين دول الخليج، في اول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين.
وذكرت وسائل اعلام قطرية ان "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد غدا الخميس". وكشف مصدر رفيع المستوى، للاعلام، أنه "سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس".
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