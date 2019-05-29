تعيين قائد جديد لقوات حفظ السلام بجنوب السودان

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الجنرال شيليش تينكارا "هندي الجنسية"، البالغ من العمر 57 عامًا، قائدًا جديدًا لقوة حفظ السلام في جنوب السودان، خلفًا للجنرال فرانك كامانزي من دولة رواندا.

وأعرب جوتيريش عن امتنانه لدور القائد السابق لقوات حفظ السلام في جنوب السودان، وفقا لما نشرته "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، اليوم الأربعاء.

ويتمتع الجنرال شيليش القائد الجديد لقوة حفظ السلام بخبرة عملية لمدة أربعة وثلاثين عامًا، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الهندية في عام 1983، قبل تعيينه في المنصب الجديد، كان يشغل منصب قائد مدرسة المشاة في بلاده منذ يوليو 2018، كما شغل أيضاً العديد من المناصب الإدارية في بلاده.

وعمل الجنرال الهندي في الفترة من 1996 حتى 1997 مع بعثة الأمم المتحدة في أنغولا وفي الفترة من 2008 إلى 2009 في البعثة الأممية بالسودان، والجنرال شيليش حاصل على ماجستير الفلسفة في الدراسات الدفاعية والإستراتيجية من جامعة مدراس في الهند عام 2014، ويعد من مواليد عام 1962 وهو متزوج ولديه طفل واحد.