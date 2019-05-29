شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل مسلسل الانتهاكات ضد معارضيه.. 100 دبلوماسى يعذبون فى السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهاكات مستمرة يقودها النظام التركى برئاسة رجب الطيب أردوغان، صد أبناء شعبه من المعارضين، حيث واصل النظام التركى تعذيبه لعدد من الدبلوماسيين فى تركيا.

نقابة المحامين فى العاصمة التركية أنقرة قالت فى تقرير مفصل لها عن الانتهاكات التى تجرى فى مديرية أمن أنقرة، بتعذيب قرابة 100 الدبلوماسيين السابقين بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل فى 2016، حيث وثقت النقابة كل هذه الأمور فى تقريرها.

من جانبه طالب حزب الشعب الديمقراطى وزارة الداخلية بإنهاء أعمال التعذيب، مؤكدين أنهم متابعون لكل ما يحدث فى هذا الأمر من انتهاكات وتعذيب للمعارضين للنظام التركى.

ودشن عدد من السياسيين والحقوقيين التركيين، حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى حملت اسم أوقفوا تعذيب الدبلوماسيين (#StopTorturingDiplomats). وأعرب الكثيرون عن تضامنهم مع الحملة لوقف تعذيب الدبلوماسيين فى سجون أردوغان.