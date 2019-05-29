شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب بسرعة حل أزمة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالا حول أوضاع شركة مياه الجيزة وخطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى نطاق المحافظة، وسرعة انجازها للتخفيف عن المواطنين، محذرا من ترك أعمال الحفر وبلاعات الصرف مفتوحة بعمق 25 مترًا، بما يُعرض حياة الأطفال والأهالى للخطر.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن بعض المشروعات بدأ العمل فيها منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تنته حتى الآن، نتيجة التباطؤ وعدم التنسيق والمتابعة مع الشركات المكلفة بإنجاز تلك المشروعات، في الوقت الذى تواجه فيه الجيزة مشكلة مياه فى صيف كل عام. متابعا: "هذا الأمر يشكل خطورة شديدة على صحة المواطنين، ويُعدّ إهدارا عمديا للمال العام، وعدم تلبية لحقوق الأهالى المشروعة من الخدمات التى كفلها الدستور، ما يؤكد أن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة لا تُنفذ بالكامل من جانب شركة مياه الشرب بالجيزة والقائمين على مشروعاتها".

وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة فشلت فى حل الأزمة المتكررة كل صيف، وتوفير كوب مياه نظيف للمواطن، بل إنها تركته يعانى أشد المعاناة على مدار الأعوام السابقة، والآن يتزامن الصيف مع شهر رمضان، ويواجه مواطنو الجيزة معاناة لا تنتهى بسبب المشروعات المعلقة نتيجة الإهمال والتقصير. مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروع مياه الشرب والصرف بمنطقة ناهيا وكرداسة، والتحقيق مع شركة مياه الشرب والمسؤولين المتقاعسين عن إنجاز المشروع.

وحذر النائب علاء والى، من خطورة الأوضاع فى المنطقة وتأثيرها على حياة المواطنين ومنازلهم، التى أصبحت مُهدّدة بالخطر، لأن مياه الصرف الصحى تحاصر المنازل من كل الاتجاهات، ما قد يُؤدّى إلى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، الأمر الذى يضر بصحة المواطنين إضافة إلى الإهمال الآخر وهو أعمال الحفر والبلاعات التى تُشكّل خطرا آخر.