شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: استرداد هشام عشماوى صفعة جديدة على وجه الدول الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منال العبسى رئيس لجنة المراه بحزب الوفد، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بكل جهد واخلاص للحفاظ على الدولة المصرية أمنه مسقترة، كما أن هناك عزيمة وإصرار على القصاص لأبنائنا من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة والمصريين العزل الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم.

وقالت العبسي، فى بيان لها، إن استلام الدولة المصرية أمس الإرهابى المجرم هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبى، خلال زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا، تمهيدا لمحاكمته فى القاهرة على الجرائم التى ارتكبها فى حق وطنه تعد ضربة قوية للدول الراعية للارهاب، ونجاحا جديدا يضاف للأجهزة الأمنية المصرية بمختلف أنواعها .

وأشارت العبسي إلى أن استرداد الارهابى هشام عشماوى وحارسة الشخصي، هو كنز ثمين للدولة المصرية حيث سيدلون بالعديد من الاعترافات الخطيره عن المتورطين فى العمليات الارهابية ، وهو ما يجعله نصره قوية فى حرب مصر على الارهاب، كما أن ذلك سيطفئ النار التى احرقت قلب كل أم وزوجه وأبناء الشهداء، خاصة بعد القصاص منه ومن أمثاله .

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ووجهت العبسي الشكر إلى القيادة السياسية الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر، لتسليمهم هذا المجرم الى القاهرة بعدما ألقوا عليه القبض في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي، لافته، الى أن ذلك يعد رسالة قوية لكل الجماعات الإرهابية وقياداتها أنه مهما طال الوقت ومهما بعدت المسافات سينالون عقابهم لان مصر لا تفرط في حق أبنائها .