شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يشكل هيئة دفاع عن محامية الأميرية المعتدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، هشــــام زين، نقيب المحامين بشمال القاهرة، برئاسة هيئة دفاع عن المحامية وردة فـــؤاد، والمعتدى عليها فى المحضر رقم 2276 لسنة 2019 جنح الأميرية.

وتضم هيئة الدفاع وفقا للقرار الصادر اليوم الأربعاء، كل من، نادر نورى، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، والمحامين، رامى زكريا، ومحمد أحمد محيى الدين، وعزيزة عبده جاد، ونورهان فتحى الإمام.

ونص القرار على إبلاغ الجهات المختصة بالتفويض، وإفادة النقيب العام بالتحقيقات والإجراءات أولاً بأول.

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كما التقى "عاشور"، اليوم بالمحامية المعتدى عليها رفقة هيئة الدفاع برئاسة هشام زين، نقيب شمال القاهرة، يشار إلى أن المحامية تم الاعتداء عليها بواسطة مسجلين خطر بدائرة قسم الأميرية أمام منزلها