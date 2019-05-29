وفاة مدير أمن أسيوط في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

توفي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارته كانت تقله رفقة اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهم، على الخدمات، في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية.

وأكد مصدر أمني أن اللواء منتصر عويضة مدير المباحث أصيب بكسر في القدم، وذلك حال مرورهما، على الخدمات في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية، وجرى نقلهما للمستشفى.

وتوجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حال وقوع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية لمدير أمن أسيوط، ومدير المباحث، وقائد سيارته الخاصة إلا أنه فوجئ بأن اللواء جمال شكر، وافته المنية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله المستشفى.