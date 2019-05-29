تركيا / ضبط 326 مهاجرًا غير نظامي بينهم تونسيّون

أوقفت السلطات التركية أمس، الثلاثاء 28 ماي 2019، 326 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وحسب وكالة الأناضول، ضبطت قوات حرس الحدود مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من الولاية بلغ عددهم 326 مهاجرا.

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وأضافت أن المهاجرين الموقوفين يحملون جنسيات أفغانستان وباكستان والجزائر والعراق وتونس وبنغلاديش.

ووفق المصدر نفسه، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.