أوقفت السلطات التركية أمس، الثلاثاء 28 ماي 2019، 326 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.
وحسب وكالة الأناضول، ضبطت قوات حرس الحدود مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من الولاية بلغ عددهم 326 مهاجرا.
وأضافت أن المهاجرين الموقوفين يحملون جنسيات أفغانستان وباكستان والجزائر والعراق وتونس وبنغلاديش.
ووفق المصدر نفسه، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا / ضبط 326 مهاجرًا غير نظامي بينهم تونسيّون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.