روسيا تطالب ليتوانيا بوقف الاستفزازات الفظة تجاه وسائل إعلامها

علّقت وزارة الخارجية الروسية على طرد رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا" مراد قاسم، وطالبت ليتوانيا بوقف الاستفزازات الفظة ضد ممثلي وسائل الإعلام الروسية على أراضيها. وقالت الخارجية الروسية: "تظهر الإجراءات المشينة التي اتخذتها فيلنيوس، القيمة الحقيقية لحرية التعبير في ليتوانيا، التي تسعى لتقديم نفسها مثالا يحتذى في الديمقراطية الأوروبية". لحرية التعبير في ليتوانيا، التي تسعى لتقديم نفسها مثالا يحتذى في الديمقراطية الأوروبية". Advertisements وأضافت: "نشاطر تماما نقد إجراء فظ آخر من التعسف الأمني في ليتوانيا، والذي وجهه ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلان أرليم ديسير لفيلنيوس، وأشار أنه ينبغي على جميع البلدان الأعضاء في المنظمة تيسير حرية حركة الصحفيين". وختمت بالقول: "نطالب السلطات الليتوانية بأن تعود في نهاية المطاف إلى رشدها، وتوقف الاستفزازات ضد ممثلي وسائل الإعلام الروسية ممن يؤدون واجبهم المهني".

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