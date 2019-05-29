العراق.. القبض على ممول داعش في الصحراء ومسئول الحسبة في القائم

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، إلقاء القبض على ممول تنظيم "داعش" في الصحراء، و"مسئول الحسبة" في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار.
وجاء في بيان لها أنه "وبعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز المديرية
وأوضح البيان، أن "أحدهما يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد
وأضاف البيان، أن "الآخر هو مسؤول الحسبة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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