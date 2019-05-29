وقال البيان: «الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأميركية التي تقدمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أي مراجع لها من الخدمات المقدمة».
وأضاف البيان: «ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي:
1- السيدة الأميركية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحا قبل بدء الدوام الرسمي وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.
2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص واستلم جوازها وغادرت السفارة في الساعة 11ص، عادت السيدة في الساعة 2:50 ظهرا وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة، ممهورا بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في ذات اليوم طالما كانت مستوفية الشروط».
وتابعت السفارة السعودية في بيانها «3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصص للمراجعين وأي زيارة للقسم تبين ذلك بوضوح». وأكدت السفارة أنه «ومع تقبلنا للنقد الهادف، إلا أننا نتمنى أن يكون مبنيا على معلومات صحيحة».
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الإمارات تفند الادعاءات حول جودة خدماتها المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.