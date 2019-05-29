العاهل الاردني يؤكد لكوشنر ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكلّف خطة السلام الإسرائيلية - الفلسطينية جاريد كوشنر، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن "الملك عبد الله استقبل في قصر الحسينية الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد الملك "ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حلّ الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية".

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ومنذ تولّيه منصبه يبدي الرئيس دونالد ترامب رغبة في التوصل إلى "اتّفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أمل أن ينجح في وقت فشل كل أسلافه من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء.

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وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.