رئيس المجلس الانتقالي السوداني يبحث في إثيوبيا قضايا ثنائية وإقليمية

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، قضايا ثنائية وإقليمية. وأعرب أبي عن التزامه بدعم جهود السودان في انتقال ديموقراطي شامل، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. وقد أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الوزراء أبي على تطورات الأوضاع في السودان.

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