كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: "هواوى" أداة فى يد الحكومة الصينية.. وتهدد أمننا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الضغط الأمريكى على شركة هواوى التكنولوجية الصينية، اليوم، قائلاً إنّ الشركة العملاقة تأخذ أوامر من حكومة بكين.

وقال بومبيو فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز":"هواوى أداة للحكومة الصينية ، ومرتبطون ببعضهما جيداً، إنه أمر يصعب على الأمريكيون فهمه".

Advertisements

ورفعت هواوى، مذكرة دعوى ضد الحكومة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فى محاولة لمواجهة العقوبات المفروضة من واشنطن التى تهدد بإبعادها عن السوق العالمية.

ولم يعلق بومبيو، على الدعوى التى رفعتها هواوى، لكنه أكدّ أنها تهدد الأمن القومى الأمريكى.

وأضاف :"شركاتنا تتعاون مع حكومة الولايات المتحدة، وتلتزم بالقانون، لكن لا يوجد رئيس يملى قراراته على شركة خاصة أمريكية، وهذا الأمر يختلف تماماً فى الصين، فهم يعملون بكل بساطة تحت مجموعة من القواعد".