كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثورى: خطة السلام الأمريكية ستفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحرس الثورى الإيرانى، اليوم، إنّ خطة السلام الفلسطينية-الإسرائيلة، التى تقترحها واشنطن محكوماً عليها بالفشل، مضيفاً أنّ حركة المقاومة الفلسطينية سترد بحزم على من يتبنون مقترح الصفقة.

ووصف الرئيس الأمريكى الخطة بـ"صفقة القرن"، لكن المسؤولين الفلسطينيين قللوا من أهمية الجهود الأمريكية، لاعتقادهم أنها متحيزة لصالح إسرائيل.

ويعتزم فريق ترامب، الذى توجه إلى زيارة للشرق الأوسط بقيادة جاريد كوشنر، مستشار ترامب، الكشف عن الخطة خلال مؤتمر استثمارى دولى فى البحرين أواخر يونيه.

ومن جهته، قال الحرس الثورى فى بيان نقلته وكالة تسنيم، إنّ الحل الوحيد للصراع الفلسطينى-الإسرائيلى يتمثل فى انسحاب الصهاينة من الأراضى المحتلةوعودة اللاجئين الفلسطينيين لعقد انتخابات حرة، مضيفاً أن أية خطة أخرى ستفشل عبر صمود حركة المقاومة.