كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مولر: لا يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي بجريمة فدرالية أثناء رئاسته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء، إن اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين، أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيراً بالتالي إلى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خياراً يمكن أن ندرسه".