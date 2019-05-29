كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد لبلادهم في الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم /الأربعاء/ أن ابن صالح استقبل اليوم سفراء كل من الولايات المتحدة، وكندا، وكوبا والبرتغال وأوغندا وروسيا والدانمارك والامارات وتونس وشيلي، حيث تسلم من كل سفير أوراق اعتماده.

وأشاد السفراء بعلاقات بلادهم مع الجزائر في كافة المجالات، فيما دعاهم الرئيس بن صالح لتدعيمها والمضي نحو تعزيزها.