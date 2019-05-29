كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني: خروجنا من الاتحاد الأوروبي سيكون على مرحلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما يعزز ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم ذلك من خلال مرحلتين، الأولى تكون عبارة عن تكرار الاتفاقيات والثانية من خلال التطلع لاتفاقيات أكثر جرأة في المستقبل.

وأضاف فوكس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين أثناء زيارته للقاهرة اليوم: "لن ننتقل إلى المرحلة الثانية الآن، لأنه قانوناً يجب تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وإلا سنضطر للتوصل إلى اتفاقية جديدة وهو ما سيستغرق وقتاً أطول.

وعن تأثير "بريكست" واستقالة رئيسة وزراء بريطانيا على صورة الاقتصاد البريطاني، أكد فوكس أن الاقتصاد البريطاني قوى، حيث أن البطالة في أقل معدلاتها منذ 45 عاماً، بينما يبلغ مستوى التضخم 2% فقط، كما ارتفعت الأجور بنسبة 3%، ووصل مستوى الصادرات إلى مستوى قياسي هو الأعلى، كما وصلت الاستثمارات الداخلية في البلاد إلى أعلى مستوى كذلك.

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وأضاف أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على الاقتصاد الفعلي.

وبسؤاله عن انتخابات البرلمان الأوروبي ومشاركة بريطانيا بها، قال ليام فوكس إن البريطانيين صوتوا في انتخابات يدركون أن مرشحيهم ربما لن يأخذوا مقاعدهم بسبب بريكست، موضحاً أنها كانت انتخابات غير عادية حيث اعتبرها كثيرون وسيلة للاحتجاج.

وأَضاف أن "الانتخابات بمثابة درس مستفاد لجميع الأحزاب وكانت بمثابة عقاب للسياسيين، وعززت فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذه هي الديمقراطية، فعندما تعقد اتفاقاً يجب الالتزام بتنفيذه".