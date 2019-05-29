كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لودريان: الحكم بإعدام فرنسيين في العراق "عادل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جان إيف لودريان أن الفرنسيين السبعة الذين حُكم عليهم بالإعدام في العراق لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" حصلوا على "محاكمة عادلة".

وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية: "أود أن أخبركم، على عكس ما أسمع هنا وهناك: المحاكمة عادلة (...) إنها محاكمة عادلة ولكن من الواضح أنها تتعلق بإرهابيين معروفين جيدًا لدى أجهزتنا".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية الفرنسي في الوقت الذي يستنكر فيه محامو أسر المتهمين إجراء محاكمة سريعة في العراق ويطالبون بمحاكمتهم في فرنسا.