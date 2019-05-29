بعد زيارة “كوشنر” للرباط…3 هيآت تحتج بعد غد الجمعة أمام البرلمان ضد “صفقة القرن”

بعد زيارة “كوشنر”، صهر، ومستشار الرئيس الأمريكي للمغرب، للمغرب، أمس الثلاثاء، للترويج لـ”صفقة القرن”، وحشد الدعم لمؤتمر “المنامة”، في إطار جولة ستقوده، أيضا إلى الأردن، وإسرائيل، تستعد ثلاث هيآت لتنظيم وقفة أمام البرلمان، بعد غد الجمعة، احتجاجًا على المساعي، الرامية إلى تمرير “صفقة القرن” الأمريكية، المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية.

وقالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني”، و”الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، إن الوقفة ستنظم تحت شعار “الشعب المغربي ضد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة، ومواجهة التطبيع”.

وأوضح البيان أن “الوقفة تأتي في سياق الهجمة الصهيوأمريكية على شعوب الأمة العربية الإسلامية، وتنزيل أجندة الفوضى الخلاقة لتصفية قضية فلسطين، وفرض ما يسمى بصفقة القرن، بتواطئ مكشوف مع بعض أنظمة المنطقة”، كما تحدث عن، “تنامي مؤشرات تنزيل بنود هذه المؤامرة الإجرامية الكبرى (الصفقة) بحق القدس، وفلسطين، وكل مكونات الأمة”.

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واعتبرت الهيآت الثلاث أن مؤشرات تمرير الصفقة تتمثل في “الزيارات المشؤومة لعرّاب الصفقة في الفريق الصهيوني، المدعو “جاريد كوشنر” (صهر الرئيس الأمريكي)، لعدد من عواصم المنطقة، ومنها المغرب، لتسويق صفقته، والدفع بالمغرب للمشاركة فيما يسمى مؤتمر البحرين الاقتصادي الصهيوتطبيعي”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية، تعمل على صياغة تسوية سياسية في الشرق الأوسط تحت اسم “صفقة القرن”، دون كشف بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين.

وفي 19 ماي الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 يونيو المقبل، وهي الورشة، التي يرفضها الفلسطينيون، ويرون أن الهدف منها تسويق “صفقة القرن”.