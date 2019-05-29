أحدهم من أصل مغربي.. أحكام جديدة بالإعدام لفرنسيين منتمين لداعش -صور

أصدر القضاء العراقي على امتداد الأيام الماضية، أحكاما بإعدام 7 من 12 فرنسيا نقلوا من سوريا إلى العراق، ودينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما أكدت باريس أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن من بين العناصر السبعة، الفرنسي من أصل مغربي كرم الحرشاوي (33 عاما)، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام أمس الثلاثاء رفقة علي إبراهيم النجارة، الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المحكمة قضت بالإعدام شنقا حتى الموت في حق الرجلين، بعدما نقلا نهاية يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية.

واليوم الأربعاء، أصدرت المحكمة العراقية حكما جديدا بالإعدام على ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الجهاديين في الإعلام الفرنسي.

وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا.

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وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله.

ومن المرتقب أن يحاكم 5 فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام في العراق.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.