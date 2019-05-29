نتنياهو يسعى لضم حزب العمل بدل ليبرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرض حزب الليكود على حزب العمل، مساء اليوم، الأربعاء، أربعة حقائب وزارية لينضم إلى الائتلاف الحكومي، عوضًا عن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وذلك في جهود اللحظات الأخيرة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاقات ائتلافية.

ويتضمن عرض نتنياهو على العمل، وزارة الأمن، ووزارة المالية، بالإضافة إلى حقيبتين وزاريتين أخريين لم يتم الكشف عنهما، بحسب الصحافي في القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيغل.

وأوضح المصدر أن الاقتراح يتضمن كذلك سحب مشاريع قوانين يعمل الليكود على سنها، ومن ضمنها قانون الحصانة وقانون الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، وإلغاء قانون التحكيم الإلزامي.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة حزب العمل، الذي حصل على 5 مقاعد برلمانية في انتخاب الكنيست الـ21، يدرس عرض الليكود، وسط تقارير تؤكد أن رئيس الحزب، آفي غباي والمرشح الثاني، تال روسو، يدرسان المقترح، فيما عبرّت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، وإيتسيك شمولي، عن رفضهما لعرض الليكود.

فيما صرّح عضو الكنيست والقيادي في حزب العمل، عمير بيرتس، أن الحزب لن يشكل "طوافة نجاة لنتنياهو"، وأضاف "لن ننضم للحكومة ولن نجلس بمقاعد الائتلاف، كل تسوية أخرى تشكل انتهاكا للوعود التي قطعناها على جمهور الناخبين".

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وأشار سيغل إلى أن بيرتس سيجتمع في خلال الساعات المقبلة، مع رئيس الحزب، غباي، لبحث العرض الذي تلقاه حزب العمل من الليكود، على الرغم من تصريحات بيرتس التي تؤكد رفضه للمشاركة في ائتلاف بقيادة الليكود.

من جهته، أكد رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، الذي أعلن، أمس، مؤخرًا خوصه الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع الليكود، أنه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي، إذا لم يضمن له الليكود الاحتفاظ بحقيبة المالية، التي شغلها في حكومة نتنياهو الرابعة.

وبدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، جلسة مداولات تسبق التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون حل الكنيست، وسط تقارير تؤكد أن الليكود ضمن تصويت أغليبة 61 عضو كنيست على مشروع قانون حلها.

ورجحت التقديرات، استمرار جلسة المداولات حتى ساعات منتصف ليل الأربعاء وهو الموعد النهائي للمهلة القانونية الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. ويلزم القانون الإسرائيلي، الرئيس رؤبين ريفلين بتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة حال فشل نتنياهو بتشكيلها، ما لم يتبنى الكنيست بأغلبية تزيد عن 61 عضوا قانونا بحل نفسه.