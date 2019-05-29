2018: إسرائيل قتلت 312 فلسطينيا بينهم 57 طفلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مدير عام هيئة حقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عمّار دويك، أن إسرائيل قتلت 312 فلسطينيا، بينهم 57 طفلا، العام الماضي، وجرحت ما يقرب من 8300 فلسطيني.

وقال دويك، خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي الرابع والعشرين للهيئة، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، إن العام الماضي "كان صعبا على الفلسطينيين، حيث شهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأضاف في كلمته، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر الهيئة برام الله، أن "الاحتلال الإسرائيلي ينتقل لمرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأميركية التي قررت نقل سفارتها لمدينة القدس".

تشييع جثمان الشهيد سيف أبو زيد من قطاع غزة. (أ ب أ)

وجاء في التقرير أن عام 2018 شهد أعلى نسبة شهداء، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، حيث قتلت إسرائيل 312 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم 57 طفلا، وجرح ما يقارب 8300 فلسطيني.

وقال التقرير إن العام الماضي شهد، 6489 حالة اعتقال، طالت 1063 طفلا، بمعدل 3 أطفال يوميا، إضافة لـ140 امرأة وفتاة، و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، و38 صحفيا.

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ونفذت السلطات الإسرائيلية 538 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في ظل تعاظم وتزايد عنف المستوطنين، وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيما ووحشية، بحسب دويك.

قريبة الشهيد مؤمن أبو زيادة خلال تشييعه في قطاع غزة. (أ ب أ)

كما ورصدت الهيئة لحقوق الإنسان 499 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على محاصيل وأراضي ودهس فلسطينيين، وضرب وإطلاق رصاص عليهم.

وسبّبت اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلين، إذ استشهد 4 فلسطينيين بعمليات دهس، وثلاثة آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

كما واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية (شمالي الضفة الغربية)، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس ألقاه مستوطنون، بحسب التقرير.