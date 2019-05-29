انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال ملك الأردن لمستشار ترامب قبيل مؤتمر البحرين؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 06:51 مساءً - شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الديوان الملكي الأردني، خلال تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الملك عبد الله، خلال لقائه مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت، أمس، عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) قوله إن كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والممثل الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، يزوران المغرب، ومن ثم الأردن و"إسرائيل"، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت السفارة الأمريكية في عُمان أن الزيارة بدأت يوم الاثنين الماضي، وتمتد إلى يوم الجمعة المقبل، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

Advertisements

وتأتي الزيارة في وقت تستعد فيه واشنطن لعقد مؤتمر دولي بالبحرين، في يونيو المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، التي تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان.

ودعت الولايات المتحدة، في 20 مايو الجاري، إلى عقد مؤتمر دولي بالبحرين، في يونيو المقبل، تحت شعار "تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية"، ضمن ما يبدو أنه أول ملامح صفقة القرن التي تعد واشنطن عدتها لإعلانها مباشرة بعد شهر رمضان.

وسبق أن أعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، ورجال أعمال فلسطينيون، رفضهم لورشة البحرين؛ إذ يرون أنها إحدى أدوات واشنطن لتمرير خطتها للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل"، القوة القائمة باحتلال المدينة منذ 1967.