العراق يسلم أنقرة أكثر من 188 طفلاً تركياً لأعضاء في داعش

أكثر من 188 طفلا تركياً تم تسليمهم الأربعاء لأنقرة من قبل الحكومة العراقية، وهم أبناء من يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي.

وجرى التسليم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم.

وقال المتحدث، وهو القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان إن «محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلّفهم داعش الإرهابي في العراق».

وأضاف أن بينهم «بالغين بنسبة قليلة» أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم.

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وتابع بيرقدار: «التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف».

وكشف تقرير خاص لـ«رويترز» في مارس (آذار) عن أن حسم مصير نحو 1100 من أطفال مقاتلي الدولة الإسلامية يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن. وتوفي سبعة أطفال على الأقل بسبب سوء الأوضاع.

ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف داعش. وأدين بالفعل نحو 185 طفلا، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عاماً، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عاماً. خصوصا أنّ القانون العراقي يسمح بمحاسبة الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.