واضاف الهيمص ان "مصرفنا يعمل وينمو بخطوات ثابتة لتطوير اعماله و تعزيز ارضية عمله في داخل البلد وخارجه مما يسهم في زيادة الاعمال المالية التي يقدمها وبدورها تؤدي الى زيادة الارباح".
وأشار إلى انه "انطلاقاً من هذا المبدأ نعمل بجد وحزم لتعزيز خزينة الدولة بشكل مستمر بما يدعم الخطوات الحكومية وامتثالاَ لتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي وجه مؤسسات الدولة بالعمل على تعظيم الانتاج الوطني في كافة القطاعات ليعود بدوره بالمردود الايجابي على بلدنا الحبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تحويل 106 مليارات دينار لخزينة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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