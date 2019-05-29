المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تحويل 106 مليارات دينار لخزينة الدولة

وقال رئيس المصرف فيصل الهيمص في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم انتهاء المدقق الخارجي من تدقيق البيانات المالية للمصرف لسنة 2018 حيث تم تحويل 50% من صافي ارباح المصرف لسنة 2018 الى الخزينة العامة للدولة بما يعادل (106,445,010,000) (مائة وستة مليار واربعمائة وخمسة واربعون مليون وعشرة الاف دينار عراقي)".واضاف الهيمص ان "مصرفنا يعمل وينمو بخطوات ثابتة لتطوير اعماله و تعزيز ارضية عمله في داخل البلد وخارجه مما يسهم في زيادة الاعمال المالية التي يقدمها وبدورها تؤدي الى زيادة الارباح".

وأشار إلى انه "انطلاقاً من هذا المبدأ نعمل بجد وحزم لتعزيز خزينة الدولة بشكل مستمر بما يدعم الخطوات الحكومية وامتثالاَ لتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي وجه مؤسسات الدولة بالعمل على تعظيم الانتاج الوطني في كافة القطاعات ليعود بدوره بالمردود الايجابي على بلدنا الحبيب".

