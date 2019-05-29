واشنطن: وجودنا العسكري في الخليج ردع هجوما كان وشيكا على مواطنينا بالعراق

أكد وزير الدفاع الأميري بالوكالة باتريك شاناهان، الاربعاء، أن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي ردع هجوما وشيكا على مواطني الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف شاناهان، أن "وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجوما كان وشيكا على مواطنينا في العراق لكن التهديد لا يزال قائما".



وتابع، "لا نرى تغييرا في سلوك إيران وهي لا تزال تمثل تهديدا كبيرا"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز".