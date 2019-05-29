اندلاع حريق داخل مجمع تجاري شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقاً اندلع داخل مجمع تجاري في منطقة الاعظمية وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ عدد من المواطنين داخل المجمع".



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